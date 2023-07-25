台灣經濟研究院長張建一25日指出，今年上半年民間消費單季增長最高有到8.5％，支持台灣今年的內需動能與經濟成長；但是上半年因全球終端需求不振，台灣上半年出口、外銷訂單、製造業生產指數等數據均呈雙位數衰退態勢，上半年經濟成長不如預期，加上考量影響經濟的不確定因素仍多，台經院對2023年國內經濟成長率預測值為1.66％，較4月間的預測下修0.65個百分點。這也是台經院今年來第二度下修該預測值。

張建一表示，此次下修的部份都來自第一、第二季的出口衰退，及其衍生的訂單減少、投資縮減。如今年3月起半導體及資本設備進口金額已連續4個月衰退，累計今年上半年半導體及資本設備進口年增率分別為 -13％與 -10％，加上製造業與房市景氣趨緩，廠房與住宅建置需求下滑，亦不利營建工程投資成長，故預估2023年整體固定資本形成成長率為-0.97％，較前次預測時下修1.39個百分點；其中民間投資成長率為-2.00％，較前次預測時下修1.68個百分點。

張建一進一步指出，所幸受到去年第四季比較基期偏低，加上國內通膨已見趨緩，製造業存貨量指數年增率已有所縮減，全年GDP走勢呈現「逐季轉好」，2023年景氣續呈現內溫外冷。

「台灣今年經濟數據是『中用，不中看』」，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，今年上半年零售、餐飲、觀光表現依舊活絡，加上受惠於疫後特別預算，全民共享經濟成果，政府各部會推出多項補貼與減輕民眾負擔措施，有助增加民眾可支配所得，「出口數據連十黑， 反映在全年經濟成長率低檔的1.66％，民眾沒有感受！」

孫明德說，近期就業市場穩健、服務業調薪，股市表現亮眼，民眾感受到內需活絡帶來收入增加，今年台灣經濟成長就是以民間消費為主要支撐，台經院此次預測2023年民間消費成長率為6.22％，亦較前次預測上修0.27個百分點。