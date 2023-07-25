高雄起家的「捷利國際餐飲集團」代理牛角燒肉等日式品牌，旗下代理及自創共8個品牌、全台30家門市，但母集團「五互集團」捲入不法吸金案，爆出財務危機，旗下餐廳今起無預警倒閉，目前捷利未出面回應。據悉，捷利有14萬會員，依消費累計點數，有人累計消費最高5萬晉升「黑鑽卡」會員，恐全數歸零，另售出的餐券也恐變成白紙。

員工向本報爆料，昨天五互集團女總裁陳秋白與幹部視訊會議證實，五互公司及龍海公司在民國112年7月3日遭檢調機關實施搜索，並凍結扣押公司資產、現金及帳戶存款，在此嚴峻狀況下，公司無力籌措資金繼續營運，被迫必須結束營業，本公司對於因而牽累的同仁及客戶，深感萬萬分的歉意。

記者今午實際走訪高雄百貨，北高雄某家百貨有3家捷利餐飲櫃位，包括邁泉豬排、牛角燒肉、胡椒廚房，今天櫃位沒有員工上班，有民眾原本想光顧用午餐，獲悉倒閉消息，直呼「可惜」。業者今直到記者詢問，才得知「出代誌了」，目前已經掛上海報「暫停營業」，後續將再招商補空櫃。

北高雄百貨胡椒廚房櫃位掛上「暫停營業」海報。（柯宗緯攝）

北高雄百貨邁泉豬排掛上「暫停營業」海報。（柯宗緯攝）

另家北高雄商場有捷利旗下的「元町家横浜家系ラーメン拉麵」，也同樣未營運。據悉，該店幹部昨晚告知商場，「集團內部混亂，群龍無首」必須歇業，經側面了解，捷利餐飲積因積欠貨款，無能力支付，因此在沒原料的情況下，只好先歇業。

另外，有關消費者權益部分，內部員工透露，捷利從2015年引進牛角第1個品牌開始，累積不少死忠粉絲，會員已有14萬人，透過消費50元累計1點方式，提高品牌黏著度，從普卡、銀卡、金卡到最高等級的黑鑽卡，可兌換商品，最高可打85折，「但這些點數是消費者用錢累計的，現在等於全部歸0」。此外，還有餐券也恐怕無法兌換，等於變成白紙。