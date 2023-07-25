國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰25日接受專訪，提到7月23日全代會已經正式提名侯友宜，定於一尊，這時候還喊「換侯」，正當性非常差。國民黨立委參選人們會著急，這是人之常情，「艱困選舉有這樣的心情，我了解，但舒適選區還有這種，我不能接受」。並直接點名大安區立委參選人羅智強，是第一個提政黨輪替大聯盟，「我看不起一些在最安全地區還在搞這些東西的人！」

金溥聰今天接受〈蘭萱看世界〉廣播節目專訪，談到全代會正式提名侯友宜，第一階段過了，這時候還喊「換侯」，大家眼睛都雪亮，正當性非常差，還有人想有的沒的。侯友宜現在要看怎麼把民調拉起，小雞著急不能怪他，是人之常情，艱困選舉有心情，他了解，但舒適選區還有這種，他不能接受。蘭萱補充說明，台北市幾個立委是相對好選的，可是先開炮卻是台北市。

金溥聰直接點名，羅智強提出政黨輪替大聯盟，是助他人威風，長他人志氣，羅說要再做一次民調，對整個士氣軍心是不應該的。全代會後，侯友宜等於國民黨，國民黨執政等於走上正道。執政大聯盟卻不斷把民眾黨總統參選人柯文哲抬高，邏輯是徹底錯誤。

金說，羅智強居然講還要再來做一次民調，經過723之後喊這個？他也許要替自己找理由。金也坦言不是不能整合，但是哪有人先把底牌都打出去說要談判，怕輸的小雞在深藍地區是沒有理由的。小雞們的團結是侯友宜必須要贏的條件。

金坦言，六都之內的小雞都過度慌張，柯文哲在六都之外影響力較低，小雞的舉動會讓柯文哲更悠遊，成長得更快，「我看不起一些在最安全地區（立委參選人）還在搞這些東西，真的不要把我！」金溥聰最後氣到話都講不完，主持人急忙跳出緩頰。