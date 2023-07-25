搶攻中秋烤肉商機，深耕台中餐飲市場26年的麻葉餐飲集團旗下品牌「一頭牛日式燒肉」，今年推出中秋燒肉冷凍禮盒商品，禮盒融合了高品質食材與日本風味的沾醬料，專為企業無論是犒賞員工或是合作夥伴、團購、政府機關等，帶來一份獨特的尊榮禮遇，提供多元的送禮選擇。

「一頭牛日式燒肉禮盒」精選優質肉品，並搭配精心調配的醬料，營造出絕妙的口感和豐富的風味。每一口都能感受到細膩、多層次的滋味，彷彿置身於日本的燒肉餐廳中，無論是送人、自用，都能享受到高品質飲食文化的饗宴。

限量100組的「一頭牛職人手切精品禮盒」原價4,980元，優惠價3,989元，現折8折，標榜一塊肉都經過職人的巧手精修，確保質量和口感的一致性，將最好的部位完整呈現，讓您能夠在家中享受到專業水準的燒肉體驗。

「一頭牛職人手切精品禮盒」內有日本A5和牛肋條，油脂豐富口感軟嫩，香氣佈滿味蕾，美國SRF極黑和牛小排和極黑和牛角切，肉質鮮嫩多汁，帶有濃郁的脂肪紋理，口感豐富順滑，美國PRIME雪紋牛口感彈牙香甜，義式香料雞腿排、台灣梅花豬小排和台灣厚切雪紋豬，嚴選精緻肉品，經過職人精心製作和調味，多樣的口感和風味，在烤肉過程中盡情品味。

「一頭牛世界名品燒肉禮盒」原價2,980優惠價2,289現折76折，包含日本A5和牛霜降，和牛肉質細膩多汁，口感絕佳，其次，西班牙伊比利豬梅花也是禮盒中的亮點之一，被譽為「世界上最好吃豬肉」，肉質鮮嫩多汁，帶有豐富的油花，令人回味無窮，美國醬燒牛五花，肉質豐腴彈牙，醬香四溢，義式香料雞腿排和台灣梅花豬小排則為禮盒增添了豐富的選擇，滿足各種口味喜好。

「一頭牛伊比利燒肉禮盒」原價2,380優惠價1,889現折79折，含西班牙伊比利豬梅花、西班牙伊比利肋間肉、花田囍彘戰斧豬、義式香料雞腿排、台灣雪紋豬小排、台灣梅花豬小排，就算不吃牛肉也有其他肉品供選擇，義式香料雞腿排以台灣溫體雞肉去骨醃製，並以祕製香料畫龍點睛，肉質鮮嫩多汁，就算是年紀較長的長輩也能輕鬆享用。

以上三套組合皆附有燒烤達人小撇步及祕製沾料說明，鹹甜回甘、無論沾著吃或醃在肉中都別具風味，讓喜愛品嘗頂級食材與日本和牛的饕客們，在家也能烤出大師級美味燒肉。

早鳥優惠，只要任購一組中秋燒肉禮盒，再加碼贈送雙好禮，好禮一:日本A5雪紋牛兌換券，限門市實體兌換（價值1,078元）好禮二:慢燉雞湯2包（價值280元），除此外企業團購優惠多更多，購買20組即可優惠價再打95折、購買40組即可優惠價再打93折、購買60組即可優惠價再打9折。