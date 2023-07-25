新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama cafe'推出四款充滿夏季風情與果香風味的水果系飲品，包含全新精品手沖「莓果女伶」、層次豐富的「葡萄風味美式」、夏日必備的「芒果風味國寶茶」與酸甜滋味的「綜合莓果茶」。cama cafe'本次更攜手台灣知名指彩品牌et seq.，為四款飲品提出相對應的推薦指彩！明（26）日起連續四天，購買四款水果系飲品還可有享任搭四杯88折超值優惠。

cama cafe'觀察到近年消費者品飲咖啡的喜好趨勢。發現帶有明亮果香、酸甜氣息的咖啡風味逐漸受到消費者的青睞。對此cama cafe'研發團隊推出全新「莓果女伶」咖啡豆，而為讓喜愛果香氣息的消費者有更多元的選擇，也同步以水果為主調推出葡萄風味美式、芒果風味國寶茶和綜合莓果茶等不同飲品選項。

cama cafe'希望讓消費者能夠透過不同的感官來體驗水果的「媚力」，特別與台灣指彩品牌et seq. 合作，根據四款飲品推薦對應的招牌羽毛筆指甲油。在合作過程中，雙方更發覺到四款水果系飲品的風格各異其趣，彷如四位個性獨特、形象鮮明的女性。透過本次合作，消費者不僅能品嚐到水果清爽與酸甜的滋味，更能將不同水果獨特的豔麗色彩隨身帶著走！

為讓更多消費者能夠感受到水果的酸甜與熱情，只要於7月26至7月29日期間，憑cama cafe' APP會員專屬優惠券，享水果系飲品（莓果女伶精品手沖、葡萄風味美式、芒果風味國寶茶、綜合莓果茶）任搭4杯享88折，找出屬於自己的夏季酸甜滋味，就在cama cafe'。