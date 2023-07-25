國民法官法審理的「家暴殺夫」首宗判決近日出爐，一名遭家暴的婦女選擇殺夫，判決理由認為被告長期受暴值得同情，卻未符合「情堪憫恕」減刑的要件，婦女救援基金會對此感到相當失望與遺憾，呼籲應「家暴殺人案件審判，應強制引入專家證人，納入「情堪憫恕」減刑條件。

婦女救援基金會表示，本案被告長期受虐，無力反擊，最終選擇了極端的殺夫手段。被告的困境與被迫選擇，從被告家人作證、社工報告中都已明白顯示，但心理狀況並未得到判決充分的理解和考慮，在法官和國民法官們判決理由認為被告長期受暴值得同情，卻未符合「情堪憫恕」減刑的要件。反映出法官和國民法官在審理家暴案件時，對於受虐者心理創傷狀況的理解和認識尚存在不足。

婦女救援基金會說，本案提醒必須更加關注家暴問題，尤其遭受高壓權控案件，提供更全面且長期的幫助和支持。單靠法律手段和庇護所、社會資源並不足，還需要提供長期社工陪伴支持，協助獲得爭離施暴者各種形式權控的成功經驗，減少習得無助感、縮短對施暴者控制的恐懼想像，慢慢提升內在外能力、強大內在力量、才能重建自信和生活。

婦女救援基金會呼籲，「家暴殺人案件審判，應強制引入專家證人，納入「情堪憫恕」減刑條件；審理「家暴殺人」案件司法人員，應具備「創傷知情」知識與「性別敏感」，並從被害人觀點、女性觀點看暴力歷史脈絡而非單一事件；權控反覆受暴型的案件，警方與司法應強力介入，停止施暴行為。社工人員應以「被害人為中心」，提供中長期服務，不應暴力減緩就被結案。