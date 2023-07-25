鈺緯目前主要營收以醫療顯示器為主，後疫情時代，市場開始復甦，需求量攀升，上半年合併營收年增15%。鈺緯深耕ODM領域，去年開始有小量機種在大陸製造，今年有機會維持成長，而在醫療顯示器方面，客戶也有新機種量產，都將為業績注入新活水。

商之器主攻醫療影像傳輸系統的研發，近期攻勢凌厲，今日多頭再攻漲停34.95元鎖住，股價再創波段新高。商之器在智慧醫療領域深耕30餘年，並投入AI、行動醫療、電子病歷、影像自動判讀與醫療雲研發銷售，指標客戶為台大醫院總院及分院、三軍總醫院、馬偕醫院及新光醫院等。

明達醫搭上AI智慧醫療商機熱潮，中場過後，股價奔上漲停板117元鎖住。明達醫旗下產品線包含視網膜斷層掃描器、免散瞳眼底照相機、可攜式眼底照相機、非接觸式眼壓計等眼科檢驗設備。現代人耗在智慧型手機、平板電腦及電視等時間上非常久，對眼睛傷害也增加，未來眼科商機龐大，眼科醫療器材商機的成長潛力不容小覷。