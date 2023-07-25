致茂股價自3月中一路震盪走升，今（25）日開高放量勁揚5.08％至289.5元，再創新天價，截至午盤維持近3％漲勢。以3月中波段低點161.5元起算，4個月來漲幅已逾79％。不過，三大法人昨日調節賣超529張。

致茂2023年6月自結合併營收16.28億元，月增4.72％、年減14.89％，為近3月高點。使第二季合併營收44.16億元，季增0.64％、年減10.53％。累計上半年合併營收88.04億元、年減5.67％，三者均改寫同期第三高。

致茂表示，6月母公司自結營收10.54億元，月減6％、年減25％。合計第二季母公司自結營收33.42億元，季增11％、年減10％。公司預計7月31日召開法說，公布第二季財報及營運展望。

美系外資認為，致茂第二季合併營收低於預期10％，主因子公司營收認列進度遞延。然而，由於上半年營收認列遞延，意謂下半年營收動能將優於預期。同時，由於毛利率最高的電動車應用需求高於預期，使毛利率較高的第二季母公司營收表現優於預期。

因此，在首季毛利率創高及有利的產品組合狀況下，美系外資預期致茂第二季毛利率可望維持高水準，將預期自54.2％調升至58.3％，並據此將第二季獲利預期調升5～7％，每股盈餘估約2.38元。

此外，美系外資預期，強勁的電動車充電樁等基礎設施應用需求，將在下半年進一步增強。憑藉後段系統級測試（SLT）設備需求，美系外資看好致茂下半年營收將強勁成長，較上半年跳增70％，將今年每股盈餘預期調升7％，每股盈餘估逾13.7元。

整體而言，鑒於SLT營收未來2年可望強勁成長，電動車充電設施和儲能系統（ESS）將成未來成長引擎，美系外資看好致茂為AI投資及電動車普及率提升的主要受益者，維持「優於大盤」評等、目標價自280元調升至322元，建議在預期下半年營收將強勁成長前買進。