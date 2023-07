搶七夕情人節商機,六福旅遊集團旗下台北六福萬怡酒店及六福居公寓式酒店,即日起至8月23日均推出七夕情人節住房專案,攜手集團旗下精品花藝品牌Elite Concept一禮莊園,推出住房專案並贈送頂奢鮮花代表「厄瓜多爾玫瑰鮮花束」,享有「玫瑰花之王」之美譽,不僅外型堪稱世界最大朵玫瑰,綻放開來更如同寶石般有著鑽石切割面的耀眼,可說是最為奢華頂級的情人節花束選擇。

坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店,七夕情人節住房專案售價6,999元,一泊一食入住豪華客房,可享受南港最強Buffet早餐,搭配客房精選紅酒1瓶及厄瓜多爾玫瑰鮮花束。而緊鄰南西購物商圈的六福居公寓式酒店,則主打入住18坪寬敞大套房,獨立廳房,一泊一食外,每房同樣贈送精選紅酒1瓶及厄瓜多爾玫瑰鮮花花束,住房專案售價6,699元。

六福旅遊集團旗下品牌一禮烘焙及一禮莊園亦同步推出情人節限定商品,搶攻情人過節商機,一禮烘焙的「Bee my love 情人節蛋糕」以散發濃醇奶酒香氣的戚風蛋糕為基底,內層搭配蜜桃布蕾奶餡與貝里斯奶酒馬斯卡邦奶霜,上層則以愛心造型的抹茶戚風佐巧克力脆球結合增添口感與風味,並以小蜜蜂與巧克力蜂巢翻糖妝點,喻回到怦然心動的Be my love告白時刻,5吋「Bee my love 情人節蛋糕」售價880元。

而一禮莊園亦推出象徵戀人心心相印的「Rose with love 厄瓜多爾玫瑰」,以11朵玫比喻一心一意的心,搭配小巧可愛的豔果金絲桃及尤加利葉,以純粹深邃的黑色多層次包裝,襯托紅色玫瑰綻放之姿,絕對是今年七夕最體面的送禮首選。「Rose with love 厄瓜多爾玫瑰」售價2,500元,如為台北市地區可享單一地址配送免運費,讓對方享受浪漫的幸福驚喜。