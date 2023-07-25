香港信報報導，深成指上揚，最多漲249點或2.32％，最高至10,997點，半日收盤報10,993點，漲245點或2.28％，成交額為3,466.36億元。

滬深300指數收報3,904點，漲99點或2.61％，創業板指數收報2,187點，升40點或1.88％。

各類股接近全線走高，金融、釀酒股漲逾4％，房地產、水泥、有色金屬、鋼鐵股升逾2％，煤炭、化工、石油股靠穩，電力股逆市下跌。

滬指開盤漲逾1％ 深成指漲1.5％
恒生指數半日跌逾1％ 嗶哩嗶哩跌4％
上證指數收漲逾1％ 重返3200點
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