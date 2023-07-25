香港信報報導，深成指上揚，最多漲249點或2.32％，最高至10,997點，半日收盤報10,993點，漲245點或2.28％，成交額為3,466.36億元。
滬深300指數收報3,904點，漲99點或2.61％，創業板指數收報2,187點，升40點或1.88％。
各類股接近全線走高，金融、釀酒股漲逾4％，房地產、水泥、有色金屬、鋼鐵股升逾2％，煤炭、化工、石油股靠穩，電力股逆市下跌。
中共中央政治局會議釋放利好訊息，提振市場信心，A股半日上漲。上證指數開高走高，以接近半日高位收盤，收報3,223點，升59點或1.89％，成交額為人民幣（下同）2,579.92億元。
香港信報報導，深成指上揚，最多漲249點或2.32％，最高至10,997點，半日收盤報10,993點，漲245點或2.28％，成交額為3,466.36億元。
滬深300指數收報3,904點，漲99點或2.61％，創業板指數收報2,187點，升40點或1.88％。
各類股接近全線走高，金融、釀酒股漲逾4％，房地產、水泥、有色金屬、鋼鐵股升逾2％，煤炭、化工、石油股靠穩，電力股逆市下跌。
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