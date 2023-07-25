多只貨櫃擱淺在南星計畫區岸邊，吊車正一一處理。（洪靖宜攝）

多只貨櫃擱淺在南星計畫區岸邊，吊車正一一處理。（洪靖宜攝）

帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」沉船後，有近600只空貨櫃在海面上漂流，截至截至25日上午累計處理貨櫃數量共303只，目前掌握還有101只在淺灘或是卡在消波塊中，面對杜蘇芮颱風即將來襲，交通部長王國材今日上午到南星計畫區現場視察貨櫃拖吊處理狀況，他說，以有漂流風險的貨櫃優先吊離或拖至南星灣處理，現在正跟颱風賽跑中。

南星計畫區沿岸邊可見許多藍色貨櫃擱淺，工人們站上貨櫃協助吊掛，不過每個貨櫃當中進水、進沙，重量更重，要掛起不易，幾輛吊車不停來回將貨櫃吊上岸，加緊腳步趕在颱風來之前清除完畢。

交通部長王國材今日也來到南星計畫區現場視察貨櫃拖吊處理情況，王國材說，目前已處理共303只，另有160只沉入海底，剩下110只則在擱淺在淺灘或是卡在消波塊中，預計下午將發布颱風警報，針對這110只將積極處理，要趕緊吊離或拖到南星計畫區處理，以可能受到颱風影響有漂流風險的貨櫃優先處理，確保貨櫃不會漂到遠處，若是卡在消波塊中難以立即處理，就使用空拍機拍照定位，待颱風過後追蹤，目前正與颱風賽跑中。

至於天使輪部分，他說，已由潛水夫完成船體洩漏口封堵，經專家學者評估，該船目前位於水下37米深處，受颱風影響不大，但還是要有最壞打算，要有緊急應變處理。

港務公司高雄分公司總經理王錦榮被問到求償部分，他說，港務公司一直與船東及P＆I保險單位聯絡，有回覆但不積極，必要會採取提告等手段，這次造成高雄港港區不便，油汙及空櫃吊離衍生費用多，還有天使輪未來如何不影響航行，委請律師進行相關程序，求償金額仍待估算，目前緊急處理為原則。

天使輪原載運1349只20呎空貨櫃，20日因進水傾斜，船長宣布棄船，19名船員順利撤離，但該船於21日在高雄港外2.8海浬處沉沒，船上近600只空貨櫃漂浮於海面後，一路往南擴散，漂流於高雄港二港口以南至林園、屏東東港、小琉球間外海及近岸。