醫師耗費1小時的時間，終於順利將11顆電池取出。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

林德福醫師提醒，誤食異物可能造成食道破裂的風險，一定要小心留意。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗23歲李姓男子不明原因吞下11顆3號電池，半夜被緊急送至醫院急診，經腹部X光確認所有的電池都在胃中，透過胃鏡檢查發現，胃中還混合著不少食物，因此醫師耗費約1小時，小心地一一取出，才順利結束這場電池鬧劇，也讓李男嚇得直喊不敢。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，誤食異物大多發生在孩童身上，可能因為好奇或玩耍而不慎吞入，而成人通常是因精神疾病、酒精中毒或為了其他原因而故意誤食。

李男不肯透露吞食電池的原因，但這其實是非常危險的事情，因為使用胃鏡取電池的過程，會有吸入性肺炎、食道或腸胃穿孔破裂等風險，同時咽喉會有疼痛感。雖然最後順利將電池取出，免除了開腹手術，但李男也深刻體驗11次的胃鏡取物的痛苦，直說下次再也不敢了。

林德福說，有些誤食的異物會有食道破裂的風險，例如尖銳物品、磁鐵、裝藥物的鋁箔、魚骨或雞骨。如果誤食魚骨或雞骨，可先尋求耳鼻喉科醫師確認是否卡在口咽部，若已吞入食道，則需由腸胃科醫師藉由胃鏡檢查來取出異物，同時在做胃鏡前，可先以X光檢查確認異物的位置，並評估是否有食道破裂的風險。有時部分異物無法透過X光片確認，如果持續有食道的症狀，如吞嚥疼痛或咽喉異物感，就需要胃鏡來評估。

另外，並非所有的異物誤食都需要做緊急胃鏡，因為一旦異物由食道跑到胃，且是小於2公分以下的物品，大部分會在4到6天自行排出，但如果因誤食而導致食道阻塞、無法吞口水，或是誤吞鈕扣型電池、尖銳且長的異物等，有食道穿孔疑慮時，就需要緊急胃鏡處理。

除了誤食異物之外，林德福也提醒，年紀較小的小孩及牙口不好的長輩因咀嚼能力差、或本身食道有狹窄問題的病人，都容易發生食物卡在食道的狀況，也是需要多加留意。