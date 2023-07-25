被譽為「救命道路」的淡北道路，在歷經27年的等待後，今（25）日傳出好消息，最後由榮工工程股份有限公司以66億元順利決標，新北市工務局表示，將朝今年底開工、2029年完工通車的目標持續邁進，期待能早日改善淡水地區交通瓶頸，讓雙北交通更便利。

回顧淡北道路發展歷史，從1996年交通部公路總局提出的「淡水河北側沿河快速道路」計畫開始，歷經環評決議不應開發後，改推動等級降為市區道路的淡北道路作為替代方案，但期間又遭遇環評撤銷、停工等紛擾，後又經歷2度流標，讓這條可望解決淡水與士林、北投間交通問題的重要道路一度前景堪慮，所幸該工程在本月5日順利開標、今日確認由榮工工程決標，預計今年底動工、2029年完工通車。

新北工務局表示，有淡水救命道路之稱的「淡北道路」全長5.45公里，規畫為雙向四車道，未來開放公車行駛並設置智慧交控設備，提升公共運輸的發展，除了可有效紓解台2線竹圍路廊的交通瓶頸外，未來將串聯台北市「福國路延伸工程」，提供往來雙北的快捷路廊，並且促進「北投士林科技園區」的開發。

新工處長王益翔說明，淡北道路、淡江大橋與淡海輕軌為中央規畫淡海新市鎮時一併提出的三大交通建設，目前淡海輕軌第一期已經通車、淡江大橋預計於2025年完工，如今淡北道路工程決標，可以趕上淡江大橋、淡海輕軌的腳步，讓淡水地區交通更趨於完善，儘早改善交通塞車問題。

工務局長祝惠美表示，淡北道路工程於3年前環評通過後市府就向中央提送公共建設計畫，但直到去年行政院才拍板定案，因為這3年間物價上漲而增加的預算，市府在今年6月已向中央提送修正的公建計畫，由於中央目前仍未定案，市長侯友宜，指示市府先行自籌預算辦理發包，但仍期盼中央與地方攜手合作，讓雙北市交通環境更便捷、友善。