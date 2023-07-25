有些男生非常「大男人主義」，星座專家、塔羅牌老師艾菲爾在《命運好好玩》節目中點名牡羊座、獅子座及摩羯座的男生簡直就是「霸道總裁」，保護慾強；其中第1名的牡羊座認為「男尊女卑」，他們願意扛起家中經濟，不讓另一半吃苦。

▍第1名：牡羊座

牡羊座男生觀念傳統，認為「男尊女卑」，男人必須扛起家中經濟重擔，不能讓另一半吃苦，甚至覺得女人可以在家中照顧孩子，其他的都由他們承擔。

▍第2名：獅子座

獅子座男生自尊心強，尤其在談戀愛時，容易展現出職場「霸道總裁」的特質，他們主要是想要保護女生，不過尺度如果沒拿捏好，容易被認為占有慾強。

▍第3名：摩羯座

摩羯座男人強勢、霸道，尤其在職場，摩羯男主管「主觀性」非常強，認為女生在公司比較適合擔任「支援」的角色，如果有重要任務，也會交給男性同事處理，他們覺得男人比較有擔當、責任感，也可以扛起壓力，女生則比較需要被照顧。

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