女星大牙日前控訴黑人陳建州性騷，被黑人提出民事告訴並求償1000萬元，引起社會撻伐，24日黑人撤回民事訴訟改為刑事加重誹謗的告訴案，再次掀起熱議。知名律師呂秋遠於今（25）日發文表示，黑人這番操作想必已經與律師討論過，而他不但點出黑人的誹謗罪不會成立的關鍵，更喊話大牙不要怕，表示：「其他所有在Me too中被傷害的人，你們不孤單。」

呂秋遠律師表示，以黑人與范范求償的金額來說，確實要繳納裁判費10萬元，民事要繳納裁判費的原因在於，「因為那是私事，法院幫你裁判私事，收取金額1%的費用」，但提告刑事不用繳錢，原因在於畢竟刑事的本質是公益，只要有人提告，檢察官就得受理，「被告的人都得到地檢署應訊，也不會有誣告罪的問題。」

呂秋遠律師話鋒一轉，表示黑人此舉便是「利用公共資源在處理自己的事情」，如果不是受害人，而是利用司法資源要以訟止謗，這就是標準的佔用公共資源，民事至少還有付錢，刑事可是不用繳錢，就要檢察官幫自己做事。

呂秋遠律師進一步分析誹謗罪可能無法成立的原因，此案若有其他證人，如化妝師與閨密可以證明當下確實有「某些事情發生」，放過他只是因為當時沒有報案，或是來不及蒐證，甚至若有其他受害人願意出來指證，都會讓加重誹謗無法成立。最後，當檢察官不起訴處分大牙以後，黑人可能會獲得「大牙指控是真的，因為你告他誹謗不成立」的鄉民認證。

呂秋遠律師也提到既然如此陳建州夫婦為何要這麼做，若以訴訟攻防原因，其中包括：「刑事要親自出庭，本人答辯，可以給被告人大牙壓力」、「刑事偵查不公開，黑人當時的性騷過程不被天橋下說書的講上十天十夜」、「黑人想藉由自己提告來證明自己清白」、「有些人喜歡利用提告刑事，要對方和解民事」、「恨意太深，不告刑事不足以平妻恨。太太要我告刑事，證明自己清白，我就告了。」等等。

最後呂秋遠律師也喊話大牙不用怕，且「其他所有在Me too中被傷害的人，你們不孤單。」並表示證人、其他被害人、當天住在同一間飯店，也因為工作而出差，都可以證明兩人「有可能發生」大牙指控的狀況。呂秋遠律師最後表示：「會不會過一陣子之後，黑人又發表一篇「愛與原諒的聲明」，所以刑事也撤告，我們就拭目以待。」

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