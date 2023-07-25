富邦華一銀行目前有27家營業網點遍布11個省、直轄市，是目前大陸規模最大、牌照最全、網點最多、服務範圍最廣的台資銀行，亦是台灣的大學生有志到大陸從事金融業工作的極佳選擇！實習計畫因新冠疫情停擺3年，今年首度重啟，總計吸引了445名台灣大學生報名角逐，最後選出60名錄取率僅有13.48%，錄取者來自台大、政大、陽明交大、清華、中央等知名學府的優秀學生，7/3至7/28將前往大陸10個主要城市（上海、北京、深圳、蘇州、南京、寧波、成都、武漢、廣州、重慶等），開展為期近一個月的實習計畫。

富邦華一指出，在接近一個月的實習期間，已為學員安排了一系列的實習課程，包括金融課堂、銀行人的一天等。學員將在學習導師的陪同下，至富邦華一銀行營業網點所在的10個大陸主要城市，實際瞭解富邦華一各部門的工作職能，並進行分組學習，另也將參訪大陸知名互聯網金融企業，從客戶視角進行金融服務專案的業務流程設計，深度瞭解金融業務的精髓，親身參與台籍客戶專案業務的規劃。豐富多元的培訓專案，通過理論與實務結合，讓學員瞭解大陸銀行工作的全貌，對未來職涯規劃有更明確的藍圖。