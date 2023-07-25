彰化縣秀水鄉去年一處磚造平房發生火警，當時55歲吳婦稱燒紙錢不小心，豈料警方調查，吳婦涉嫌囚禁凌虐同居45歲方姓男友，3天不給飲食，吳婦被逮後無保飭回又縱火；不過方男反替吳婦求情，表示吳婦有精神病，她是無心的，近日彰化地院判決出爐，依非法剝奪他人行動自由、放火燒燬現供人使用之住宅罪等，判有期徒刑2年。緩刑5年。

這起事件發生在去年4月，檢警調查，吳女將方姓男友綑綁在平房住處，整整3天沒讓進食，方男家人連絡不到他，警覺有狀況報案，才讓事件曝光，方男送醫時診斷有敗血症、急性腎衰竭及疑似橫紋肌溶解症等，還被醫院發出病危通知。

當時吳婦被逮後無保飭回，不過事隔2天竟又縱火，引發附近住戶恐慌，消防員花了1個多小時才將火撲滅，吳婦再次被逮，檢方訊後聲押獲准，彰化地院囑託醫院進行司法精神醫學鑑定，診斷為思覺失調症，認為吳婦具有強烈的被害妄想、嫉妒妄想，因此再犯案時，受到思覺失調症的影響。

法官審理時，方男反替吳婦求情，方男說吳婦有精神問題，帶去拜拜也沒用，求助精神科過，但吳婦不按時吃藥，認為她是無心的，希望法官從輕量刑；吳婦則說，她靠賣二手貨維生，領有殘障手冊跟政府的補助，她不要住精神病院，希望法官從輕量刑。

法官審酌，認被告符合緩刑之要件，其患有思覺失調症，因急性發作期產生妄想，才違犯本案，坦承犯行且被害人不願追究，對於被告而言，最好的處遇不是刑罰，而是妥適的治療，認為偵查、審判過程被告應知警惕，並無執行刑罰之必要，併宣告緩刑5年。