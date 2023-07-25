儘管以色列司法改革在國內掀起6個月的抗議行動，國會今天仍通過爭議「合理性」法案，是削弱司法機構的首項重大立法，對此美國表達「遺憾」，德國則「高度關切」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）與法新社報導，以色列國會以64票贊成0票反對通過這項法案：執政聯盟所有議員都投下贊成票，反對派議員則在唱名表決期間一一離席。

以色列這項所謂的「合理性」法案（reasonableness bill），限制了最高法院對政府決策行使合理性標準的權力，換句話說，就是剝奪了最高法院駁回政府「不合理」決策的權力。

以色列傳統上最堅強的後盾美國，之前即一再對以色列的政治動盪表達關切，今天並說以國國會表決結果「令人遺憾」。

白宮發布聲明說：「總統拜登無論是公開還是私下都已表達他的意見，亦即民主國家的重大變革若想長久維持下去，就必須盡可能獲得廣泛的共識。」

「今天的表決以最微薄的差距通過，令人遺憾。」

而在德國，外交部消息人士今天表示，柏林當局對以色列司改引發的緊張局勢表達「高度關切」。

這名消息人士說：「出於對以色列及以國人民最深切的聲援，我們對以色列社會日益緊張的局勢表達高度關切。」消息人士補充說，柏林當局籲請以色列政府採取仍可能讓這個棘手議題取得「共識」的行動。

在以色列境內，抗議民眾鎮日聚集在國會外，鳴喇叭、敲大鼓並揮舞著以色列國旗。

一名52歲抗議民眾在國會表決出爐後告訴法新社，「我本希望出現轉圜或某些讓步，雖然內心深處知道會是這樣的結果，真的很令人難過」。他說，「我們會繼續抗議、繼續施壓，希望他們不會繼續端出更多」這類倡議。

反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）稱國會今天的舉動是「以色列民主的挫敗」。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）