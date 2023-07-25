日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，攝氏35度以上稱為「猛暑日」。
日本氣象協會預測，東京市區7月26日最高溫將上看攝氏37度，可能創下7月最多「猛暑日」紀錄。
截至今天中午12時30分止，日本最高溫攝氏38.4度出現在群馬縣伊勢崎市，埼玉縣寄居町及鳩山町達攝氏37.6度，東京市區也來到攝氏35.9度。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120725
日本氣象協會指出，東京市區今天最高溫已來到攝氏35.9度，是今年7月出現第7個逾35度的「猛暑日」，追平2001年創下的7月最多「猛暑日」紀錄。
日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，攝氏35度以上稱為「猛暑日」。
日本氣象協會預測，東京市區7月26日最高溫將上看攝氏37度，可能創下7月最多「猛暑日」紀錄。
截至今天中午12時30分止，日本最高溫攝氏38.4度出現在群馬縣伊勢崎市，埼玉縣寄居町及鳩山町達攝氏37.6度，東京市區也來到攝氏35.9度。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120725
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