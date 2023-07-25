日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，攝氏35度以上稱為「猛暑日」。

日本氣象協會預測，東京市區7月26日最高溫將上看攝氏37度，可能創下7月最多「猛暑日」紀錄。

截至今天中午12時30分止，日本最高溫攝氏38.4度出現在群馬縣伊勢崎市，埼玉縣寄居町及鳩山町達攝氏37.6度，東京市區也來到攝氏35.9度。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120725