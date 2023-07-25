統一發票完整獎號出爐。

112年5、6月統一發票中獎獎號於今（25日）開出，千萬特別獎號為29268886，特別獎12912565，以上8位數號碼全部相同者，可分別獲得獎金1000萬與200萬，值得注意的是，本期發票領獎時間為8月6日至11月5日。

頭獎號碼3組分別為04667172、12999667、77607087，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬，末7位相同得4萬，末6位相同得1萬，末5位相同得4千，末4位相同獎金1千，末3位相同可得獎金200元。

上一期112年3、4月千萬發票還有四張未領，未領發票中，消費金額最低的是在南投縣信義鄉明德村玉山路的統一超商，花費62元，次低則是在高雄市岡山區山隆加油站花100元加油。

另外兩張未領的千萬發票，則是在Google Play商店以670元購買應用程式，以及在屏東縣高樹鄉南興路全家便利商店購買2千元遊戲點數，兌獎期限到9月5日，若逾期未領將歸國庫。