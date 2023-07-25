韓國女將菲爾(左)與哥倫比亞對手搶球。（美聯社）

韓國女足隊在本屆世界盃締造歷史，他們以0比2敗給哥倫比亞，比賽第77分鐘韓國隊換上了前鋒凱西菲爾（Casey Yu-jin Phair），她才剛滿16歲，改寫史上最嫩的世足賽球員紀錄（包括男子球員的紀錄）。菲爾在6月29日度過16歲生日，她還得需要父母從學校接送她到機場，和她的其餘22位隊友會合。

菲爾是混血兒，母親韓國人，父親是美國人Shane Phair，她出生於韓國，但是出生1個月大就被帶回美國。菲爾自幼就開始踢足球，美國女足是世界最強，明星前鋒摩根（Alex Morgan）還是菲爾的偶像。要擠進美國隊很困難，菲爾因此成為韓國隊成員。今年的U-17亞洲盃資格賽，菲爾兩戰攻進5球。

年僅16歲就踢世足賽，菲爾告訴美媒NJ說，她有點擔心無法和隊友相處，還好大家都非常照顧她，韓國媒體和球迷也都支持她，讓她努力為國爭光。如果她在本屆進球，將會成為世足賽史最年輕球員的進球紀錄。

原先的最幼齒球員紀錄是1999年奈及利亞女將席津（Ifeanyi Chiejine），席津當年是16歲又34天，菲爾比她的紀錄也只小了8天。席津參加過3屆女子世足賽（1999、2003、2007）以及2008年北京奧運，席津不幸在2019年因病去世，年僅36歲。