花蓮門諾醫院開辦系列親子團體課程，解決家長面對孩子發展遲緩的壓力與無助，並在日前舉辦「烤出幸福滋味」活動，讓親子在烘焙過程中拉近彼此的關係。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

部分家長因孩子患有發展遲緩的問題而感到恐懼，甚至不知所措，花蓮門諾醫院為解決家長內心的壓力與無助，開辦一系列的親子團體課程，透過專業心理師的分享與帶領，進一步學習如何與孩子溝通，並透過與其他家長交流，獲得更多的實務經驗。

門諾醫院社工師郭雅文說，發展遲緩兒童的家長常對兒童生活方式的調整、問題行為的出現、親職教養方法及情緒困擾等提出疑問，也有部分家長感到驚慌失措，甚至認為自己已盡力卻不見孩子的改善，相當無奈。

面對家長的無助與內心的壓力，門諾醫院兒童發展聯評中心自今年5月起和心理師合作開辦系列家長團體課程，透過專業分享，從認識孩子的大腦出發，到進一步學習如何適當的溝通與協助調整孩子的外顯行為。

門諾醫院兒童發展聯評中心日前舉辦「烤出幸福滋味」活動，邀請家長及孩子一起體驗烘焙的樂趣，除提升孩童的專注力，也幫助家長放鬆心情，彼此分享激勵，紓緩內心壓力，並增進親子間的互動。

身為雙胞胎女兒的黃媽媽表示，姊妹倆3歲時被評估有社會情緒及社交互動能力遲緩的情形，當時除積極帶孩子參與活動，為參與早療的相關課程及活動，不到半年，她將所學運用在孩子及自己身上，看到雙胞胎明顯的改變，相當感動。

她非常感謝醫院舉辦系列活動，每次參與課程不僅獲益良多，也透過與其他家長交流分享，獲得更多的實務經驗，看到孩子一次次的進步，內心除了滿是喜悅，更多的是對孩子的信心。

另位參與活動的佑佑阿嬤（化名）分享說，孫子3歲時被評估有構音問題、精細動作能力臨界發展遲緩及專注力不足，經早療團隊規畫安排，從語言治療課程到職能治療，不到3個月的時間讓全家人看到佑佑的進步，也藉由親職團體課程中，讓親子間的互動更親密，且家長也能在過程中學習察覺與感受，練習自我情緒的調節與釋放。