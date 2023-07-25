配合新市產業園區開發，市府斥資2億元闢建聯絡道路。（台南市政府工務局提供／張毓翎台南傳真）

配合新市產業園區開發，台南市政府闢建南側主要聯絡道路，將現況為8公尺寬的農路，拓寬至20公尺，總經費2億2126萬元，工程預計在明年10月完成，以利配合園區廠商進場建設及營運需求。

經濟部和南市府合作開發新市產業園區，開發面積69公頃，去年底動土，預計3年後營運，可與南科形成上下游的串聯，而配合園區開發所需的交通建設，市府在南側闢建主要聯絡道路，現已完成發包，即將開工。

工務局表示，新市產業園區南側主要聯絡道路工程，獲得中央前瞻補助1億4841萬元，市府則籌配合款2489萬元，加上用地費中央補助3789萬元、市府配合款1007萬元，總經費約為2億2126萬元，工期為450日曆天。

工務局說，即將興建的南側主要聯絡道路，目前現況為8公尺寬農路，牛稠橋則是橋長30公尺、寬8.5公尺，完工後道路寬度為20公尺，橋梁寬度為21公尺，主要為提供園區建廠、日後營運及園區未來就業人口通勤使用。

工務局施作南側主要聯絡道路拓寬完成後，牛稠橋長約35公尺、寬21公尺，配置鋼構I型橋，橋梁南北兩側道路工程合計603公尺，寬度皆為20公尺；另外，沿線配置管線單位包含台電、自來水、電信、瓦斯等重要民生管線，提供園區及附近居民使用。