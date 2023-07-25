頭份市下興里過去被老一輩稱為是河背地區，與市區間以中港溪相隔對望，由於開發程度較緩，至今仍有許菜園稻田，被視為頭份市的後菜園，保有許多傳統客庄農家文化因素，為了讓當地長輩前往下興里活動時擁有更便利安全的步道，頭份市公所爭取中央營建署經費，重新打造下興里活動中心及周邊步道，目前工程已經發包施作，頭份市長羅雪希望完工後提供鄉親更好的活動空間。

頭份市區因中港溪流經分隔，過去中港溪左岸區域向來被稱為河背地區，早年跨越中港溪的東興橋尚未興建前，住在河背地區，甚至是遠從三灣鄉前來頭份市採購民生物資的民眾，都得步行至舊渡船頭搭乘渡船進入頭份市中山市場等地。所以河背地區一方面是當地重要交通樞紐，但開發程度始終落後市區甚多，至今仍保有相當傳統客家農庄風情，被頭份當地人視為頭份後菜園。

下興里有擁有非常傳統的客庄風情，年長居民占有相當數量，當地活動中心就成為社區長輩關懷據點及共餐的重要場域，成為社區長輩每天重要活動據點，因活動中心興建啟用已有相當時日，活動中心前廣場及周邊步道鋪面都已缺損，經下興里老里長黃林鳳嬌向頭份市長羅雪珠反映爭取下，頭份市公所向營建署爭取經費補助，月前已獲內政部營建署核定補助，並獲得頭份市民代表會全力支持同意墊付。

目前工程已完成發包施工，預計在12月中旬完成，羅雪珠期望經過優化改善，提供鄉親更多便捷舒適的空間。