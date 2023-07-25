瑞士西北部製錶重鎮拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）今天遭強烈風暴侵襲，市容滿目瘡痍並造成1死15傷。

法新社報導，遭風暴襲擊的拉紹德封靠近瑞士與法國邊界的紐沙泰爾爾地區（Neuchatel）地區。

紐沙泰爾警方說：「這場風暴不幸造成1名50多歲的民眾死於倒塌的建築起重機，另有約15人受傷接受緊急治療。」

風暴迅速穿越城內，強風造成顯著災情。許多車輛毀損、屋頂被掀翻，街道設施被吹走、路樹被連根拔起。

瑞士國家氣象局說：「雷暴雨伴隨沿朱拉（Jura）山區快速發展的風暴，上午侵襲拉紹德封。」

瑞士氣象局在推特上說：「今早我們在拉紹德封機場氣象站記錄到時速達217公里的狂風，當時一個雷雨胞在抵達拉紹德封時突然變強。」

救援和清理工作進行期間，紐沙泰爾警方呼籲民眾留意掉落的磁磚或是樹木，同時後續仍有風暴侵襲的可能，敦促民眾應避免外出。

抵達瑞士前這場風暴先襲擊法國東部。法國東部杜布斯（Doubs）當局告訴法新社，距離拉紹德封18公里的蒙特勒邦（Montlebon）災情最嚴重。蒙特勒邦的鎮公所、教堂、學校及約15棟民房屋頂受損，所幸沒有人員受傷。

在兩國交界處法國這一側，另有約30棟房屋受影響，但受損程度尚不清楚。（實習編譯：顏愉容/核稿：陳亦偉）