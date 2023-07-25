北市士林區和豐街一間超商24日發生男子熊抱女子，被害人當時正在操作提款機領錢，突然遭到後方男子環抱，拉扯中，女子臀部遭碰觸，兩人在店內理論，並由旁人幫忙報警，但男子迅速離開，警方現已鎖定身分，將通知男子到案說明。

女護理師不滿遭不明男子熊抱貼文求助。（翻攝畫面）

據了解，身材壯碩且遊手好閒的男子，常在案發地點附近閒逛，昨晚間見一名27歲女子在提款機領錢，他進入店內從後方熊抱，並趁機摸屁股佔便宜，被害人第一時間還與男子發生爭執，不到1分鐘，男子及快速離開。

女子擔任護理師工作，晚間在臉書貼文，突然感覺後方有人環抱，並用手觸碰到我的左邊臀部，我立即後退並大聲喝斥他「幹嘛摸我」、「你有事嗎？」嫌犯朝我靠近疑似想裝熟並喃喃說了類似「是我啊」之類的話，過後變悠遊自在的走出店外。之後全家店長走出來告訴，如果有需要報警，可以協助提供監視器，思考片刻後怕有其他受害者還是決定報警處理。

警方鎖定男子身分，在附近發現他閒逛，不過男子否認，警方已調閱超商內監視器畫面，並製發通知說，儘速通知男子到案說明。

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