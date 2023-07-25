不到3000元！把父親節當情人節，台北亞都麗緻大飯店今年以以「情人老爸住好˙住滿｣、「買萬贈萬｣、「套餐升等｣，兩人成行最高價值2400元、Tea Pairing買一贈一等話題搶客，為爸爸、情人間祝賀再添慶賀好理由。住好住滿整個8月只要88888元，平均每日2962元(最終退房日需為8／31)，並以任選88元、888元加購價為主題，官網專案皆可享88元加購提早於14：00進房、延遲至12：00退房。

餐飲活動則集結三間中法餐廳特色，巴賽麗廳La Brasserie 以點購主餐升等套餐，價值1800元，午晚餐時段每人加價528元贈送啤酒無現暢飲。天香樓雙人成行套餐升等，最高價值2400元、天香茶宴Tea Pairing 買一贈一。巴黎廳1930x高山英紀，則推出雙人點購La Saveur 6800元頂級雙主餐套餐，贈送當季鮮魚料理。全餐廳當日滿萬贈送宿˙饗萬元券，享受住宿、餐飲等總價值一萬元之消費抵用。

最喜愛大口吃肉、大口飲酒的男性消費者，也歡迎體驗由法國外交部「味覺．法國」評選認證法國美食餐廳的巴賽麗廳La Brasserie慶祝。8／1-8／31巴賽麗廳La Brasserie享用1180以上主餐享升等套餐，兩人成行最高價值1800元。特別推薦19世紀歌劇家羅西尼經典創作的「羅西尼牛排｣，擁有菲利牛肉、鮮美鴨肝、松露等奢華料理。肉質鮮嫩的菲力，脂肪含量少，以鐵板煎烤至表皮微酥但內裡軟嫩，堆疊著新鮮鴨肝散發的香氣與口感，一刀切下，閃亮誘人的玫瑰色澤剖面，令人食指大動，邀請爸爸或情人享受令人詠嘆的美味。活動期間另加價528元用餐期間啤酒無限暢飲。

年度佳節，更不可錯過的米其林等級饗宴， 8／1~8／31期間，天香樓指定套餐享升等禮遇，品味多道杭州特色料理如 - 西湖醋魚以醬油、紹興、烏醋調和，滋味豐富；紅燒慢煨呈現的花雕罐香東坡肉，紹興酒香甘醇飽滿，肉質豐腴不膩、瘦而不柴。為全國第一間擁有侍茶師團隊的天香樓、40款以上精選茶款，豐富對茶知識的掌握，於佳節期間提供侍茶服務，享1080元以上的天香茶宴Tea Pairing 買一贈一節慶優惠。

由主廚高山英紀領軍的巴黎廳1930x高山英紀，享用La Saveur 6800元波士頓龍蝦與日本和牛雙主餐，加贈當季季節鮮魚‧酸甜醬汁‧羅勒油乙道。從不讓饕客失望的魚料理一改過往立鱗作法，主廚高山英紀本季以明火將黑喉魚烤至半熟，撒上小茴香粉再回烤增加香氣。醬汁上方點綴的油滴，是將經過多次反覆油炸的羅勒葉與羅勒油融合浸泡一日後，才產生的精華，彌足珍貴，如星盤般地散落於醬汁上，微小精緻，氣韻濃厚，為整道魚料理增色添味。而於2022年獲得台灣首屆侍酒師(最佳酒單)的巴黎廳1930x高山英紀於節慶期間消費滿萬，除了贈送宿˙美饌萬元振興券外，再加贈次回Wine Pairing 3000元抵用。

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