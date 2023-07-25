「森遊竹縣」尋寶專家前3名，力推軍艦岩步道沿線竹林，是「竹縣版」的嵐山森林。（羅浚濱攝）

新竹縣政府「2023森遊竹縣 尋寶特攻隊」活動17日開跑後3天，最快完登者前三名出爐！分別是黃浚現、陳啟鵬及林慶龍，順利完登10條登山健行步道，打破去年前三名最快完登紀錄，3人均指今年10條登山路線相對比去年好走，更有特色，且新鮮感十足，並推薦民眾走訪尖石秀巒的「軍艦岩步道」！

縣長楊文科表示，交旅處在設計10條登山路線時，將去年反饋意見列入考量及改善，適度調整步道的難易度，朝向親民、老少咸宜、適合全家大小一起參與的方向規畫，讓民眾趁著暑假前往走走，享受山林中的清涼，感受新竹縣的山林之美。

黃浚現、林慶龍及陳啟鵬3人連續2年皆參與活動，3人表示能夠在這麼短的時間輕鬆完登，是因去年參加活動後，持續追蹤新竹縣政府活動資訊及竹縣好好玩FB粉專，在第一時間獲得活動訊息，規畫獨家最快完登攻略。

對這次10條登山路線中，3人皆指印象最深刻的是「軍艦岩步道」，走過軍艦岩吊橋後兩側都有竹林，彷彿置身日本的嵐山森林，是「竹縣版」的嵐山森林，非常適合當作網美景點取景，尤其清晨的景色十分漂亮，建議民眾可安排於早上造訪。

陳啟鵬是去年首位完登者，今年他以節省交通時間的環狀登山順序為主，比去年步道間的交通時間，平均省下1小時多，並在個人臉書分享「秘訣」，他並提到若想要享受清涼感，可以選「檜山巨木步道」，名字聽起來感覺難度很高，實際走起來滿輕鬆的，指深山有這樣的步道相當難得，行走當天剛好午後雷陣雨結束，下山時看到夕陽，非常漂亮！

交旅處長戴志君表示，為鼓勵各地民眾一起來竹縣參與「2023森遊竹縣 尋寶特攻隊」活動，前100名完登者加碼贈送限量版登山造型皮皮獅玩偶，集滿5條步道寶藏圖章即可參加抽獎，有機會將iPhone14 、Apple Watch帶回家，對於去年及今年皆成功完登的民眾，再額外加碼贈送「森遊竹縣粉絲加碼獎」皮皮獅悠遊卡一張。活動詳情可至竹縣好好玩FB粉絲專頁查詢。