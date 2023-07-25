宜蘭縣長林姿妙與冬山鄉長林峻輔等人，今（25日）視察冬山鄉北側溝閘門。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣長林姿妙與冬山鄉長林峻輔等人，今（25日）視察冬山鄉北側溝閘門。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣長林姿妙與冬山鄉長林峻輔等人，今（25日）視察冬山鄉北側溝閘門。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

杜蘇芮颱風持續發展中，宜蘭縣長林姿妙與冬山鄉長林峻輔等人，今（25日）視察冬山鄉北側溝閘門，檢視移動式抽水機整備及預佈情形，林姿妙並指示縣府水利資源處同仁，除了加強整管理縣內46台移動式抽水機，也務必確保各抽水站、淹水感知器等防汛設備正常運作，並於颱風期間隨時嚴密監控各項水情資訊。

為確保移動式抽水機正常運作，縣府每週固定進行維護保養作業，並持續強化各抽水站體、閘門設備更新與建置，以利即時抽排預防災情發生，同時亦安排專人每日巡查縣內河川、區域排水及水利構造物，在歷經多次重大颱風及豪大雨後，已大幅改善易淹水地區常年積淹情形。

水資處表示，依據中央氣象局研判資料，杜蘇芮颱風影響時間為26日至27日，雖颱風預測路徑對宜蘭地區的威脅相對降低，不過預估暴風圈達300公里以上，東半部地區陸續有10至11級以上強陣風發生機率，及豪大雨等級以上降雨發生。

故縣府今日已增派各抽水站輪值人力，確保入夜後抽水機組運轉妥善，隨時注意各抽水站內外水水位進行抽水作業，針對縣府轄管制水閘門及防潮閘門適時執行啟閉排水作業，並通知各鄉鎮市公所等相關單位加強辦理雨水下水道巡查、防汛缺口檢查及移動式抽水機預布等防災整備工作。

林姿妙表示，防汛工作不分彼此，縣內各相關單位皆一起投入準備工作，將災損降至最低，民眾應隨時巡視自家周邊環境與排水溝渠，清空側溝蓋板上覆蓋的盆栽、腳踏車、塑膠板及落葉等雜物，確保側溝正常排水，協助配合防災措施，勿隨意前往海邊逗留或河川沿岸以保障自身安全。