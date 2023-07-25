日本配合美國政策，從本周開始針對晶片製造設備實施出口管制，以限制中國大陸生產先進半導體的能力。雖然日本政府曾經澄清，這項措施管制了160個國家和地區，中國只是其中之一，但此舉仍引發部分官員擔憂，追隨美國好鬥的態度可能「不必要地」激怒中國政府，縮小對話空間。

根據路透社24日報導，日本政府從本周開始，限制23種關鍵晶片製造設備出口，範圍從矽晶圓薄膜沉積機器，到能用於軍事目的的微電路晶片蝕刻設備，不一而足。不過，相較於美國去年10月發布嚴格限制措施，要求晶片商須事先取得政府許可，才能向中國客戶銷售部分先進產品，禁令中處處針對中國，日本選擇進行「廣泛」的限制。

路透社引述日本工業部一名官員，他表示，「美國的做法讓人感到一股奇怪的不安，你沒必要針對某個國家，要做的只是控制物品。」他強調，日本不能對任何國家實施制裁，除非該國捲入衝突。

另一位匿名政府官員說，日本不會採用美國的「推定拒絕」（presumption of denial）原則，也就是在缺乏具說服力的理由時，任何授權申請都不會被批准。相對地，日本政府傾向在可能的情況下開放出口。

第三位日本工業部官員指出，政府依然擔心針對中國的行動會引來報復，像是限制日本電動汽車進口，「讓別人丟臉有什麼好處，除非這就是你的目的。」

除了日本之外，美國也向荷蘭施壓，加入圍堵中國半導體發展的陣營。報導指出，美國需要日本、荷蘭的合作，但三方在管制內容上出現分歧，考驗彼此的團結。

拜登政府預計接下來將更新出口管制措施，以求與日本規定同步，但同時他們也要努力確保在自己國內受管制的產品或技術，不會在日本被放行，讓對方取得競爭優勢，反將自己一軍。