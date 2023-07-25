伊雲谷「一站式多雲服務」雲端託管服務商（MSP），主要為Amazon旗下AWS(Amazon Web Ser vices)雲端服務代理商，在雲端市場的競爭優勢來自於它的先行者優勢、多元化的客戶來源、跨產業的客戶基礎、成功的海外擴展以及與四大公有雲（AWS、Azure、Google Cloud、Oracle Cloud）的深度整合。

2022年因逐步結束存儲事業（代理硬碟）收入，是去年營收下降主要原因，而今年下半年硬碟收入將歸零，有望提升毛利率表現。公司全力佈局雲端事業，AWS相關營收目前占比達到8成，目前市場以大陸、台灣為主，另外，香港、澳門、新加坡、菲律賓、美國等地亦設有據點。

伊雲谷為東南亞最有競爭力雲端託管服務商之一，公司持續擴大東南市場發展，早先進去的菲律賓穩定獲利，新加坡今年目標轉盈，馬來西亞規畫東南亞營運中心，去年開始陸續進入泰國、越南、印尼設立新據點，整體東南亞市場今年希望達到損平以上，今年也預計往澳洲發展。

2022年伊雲谷新客戶有2400家，續約率96％，現有客戶營收維持率108％，2025年目標到4000家，續約率高於94％。

MS、Google及AWS都持續投資AI發展，AI需求增加，管理服務商角色更加重要，必須提供客製化服務，在AI、雲端長期發展持續看好，對伊雲谷的成長帶來助力。

伊雲谷2021年營收首度突破100億元，達101.49億元，雖然結束硬碟業務，但近年來雲端業務收入達到30％複合成長率，今年上半年營收45.78億元，年增9.06％，下半年營收有望優於上半年，法人認為全年營收目標接近2021年水準。法人也預期，伊雲谷2023～25年營收CAGR將達24.5％，隨著規模經濟放大，獲利的CAGR有望優於營收。