奇士勞斯基首部邁向國際作品《雙面薇若妮卡》，讓伊蓮雅各勇奪坎城影后寶座。（金馬影展執行委員會提供）

台北金馬影展執行委員會與台中市影視發展基金會合作舉辦的「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」，「台北場」已於上周末熱鬧展開，不僅觀眾反應熱烈、票房再破佳績，精彩片單也吸引年輕影迷來朝聖，兩場專題場座更是一票難求。

而將於8月2日至13日在台中大魯閣新時代威秀影城展開「台中場」，優惠預售票也於25日在金馬影展官網開賣，歡迎台中觀眾把握難得機會，大銀幕一睹影史經典，走進波蘭電影大師奇士勞斯基的電影世界。

金馬經典影展繼「柏格曼百年紀念影展」、「義大利電影課」、「捷克斯洛伐克電影黃金時代」在台中放映大獲好評，這次「奇士勞斯基導演全集」，更大規模邀集波蘭電影大師奇士勞斯基橫跨劇情片、紀錄片、短片及台灣從未放映過的「電視劇場」等多達43部作品，以及延伸紀錄片《記得奇士勞斯基》，全數將在台中登場。

為回饋台中影迷的支持，台中場160元的預售票價，比台北場更優惠，預售票購滿3000元，即可憑票券兌換與知名品牌HYDY聯名限量的「2023金馬經典款HYDY紀念保溫水瓶」，觀眾不僅可以欣賞這些「神作」的經典片單，也可一併收藏精美又實用的紀念禮。