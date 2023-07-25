一名男網友表示，小學曾填過基本資料，當中一項欄位要勾選家中經濟狀況，他當時勾選小康，但長大回想起來覺得很怪，家裡房子雖不用繳房貸，但屋齡偏老、沒車、沒有出國旅遊經驗，「哪裡算小康？」網友也一致認同說「小時填小康，長大才知道是貧困」，也有人說家庭年收入須達300萬才符合小康標準。

原PO昨（24）日於PTT八卦板指出，小學曾填寫基本資料，其中一欄位要勾選家境，選項分別為富有、小康和低收入，當時他認為家裡有房，也不怕餓肚子，立刻在小康的欄位打勾，但長大後他愈想愈不對勁，家裡屋齡偏老，沒車也沒出國玩過，甚至家裡也沒有鋼琴，哪裡算小康？

原PO假設家中有房產且無須繳納房貸、有車、一年能出國一次、常備閒錢存款100萬以上，「這樣算小康嗎？大家認為自己家中經濟狀況算哪一種？現代人要年收多少才會填家境小康？」

貼文引發網友討論，「小時家長叫我填小康，長大才知道是貧困」、「當時以為不用領補助就是小康」、「我爸媽也是說小康，明明就是普通偏貧困」、「我小時也都填小康，但其實我家根本貧困」、「小康應該都是自謙之詞」、「財不露白，不懂填這個的意義是什麼」、「明明很窮填小康＋1」。

另也有網友說現在家庭年收達 300萬元，才達到小康的標準，「至少300萬」、「家庭年收350萬」、「300萬吧！算是普通人努力下可以達到」、「可以隨時拿出300萬現金」。