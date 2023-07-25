近期網路流傳，有民眾接獲銀行通知，若違反香港國安法，在我國銀行的帳戶會遭凍結。金管會表示，上述訊息是屬假訊息，並可能為詐騙集團之詐騙手法，請民眾不要受騙。

金管會表示，國內銀行不會任意凍結客戶帳戶，如有必要，必須依據我國法規，才會停止帳戶全部或一部分的功能，不會依據國外的規定辦理。民眾如接獲以銀行人員名義告知上開訊息時，請提高警覺，並小心避免落入不法集團的詐騙圈套。