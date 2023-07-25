銀行突通知「帳戶凍結」嚇壞了？金管會曝光真相 14:012023/07/25 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金管會提醒民眾小心詐騙。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期網路流傳，有民眾接獲銀行通知，若違反香港國安法，在我國銀行的帳戶會遭凍結。金管會表示，上述訊息是屬假訊息，並可能為詐騙集團之詐騙手法，請民眾不要受騙。 金管會表示，國內銀行不會任意凍結客戶帳戶，如有必要，必須依據我國法規，才會停止帳戶全部或一部分的功能，不會依據國外的規定辦理。民眾如接獲以銀行人員名義告知上開訊息時，請提高警覺，並小心避免落入不法集團的詐騙圈套。 #金管會 #詐騙 #詐騙集團 #銀行 #帳戶凍結 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。