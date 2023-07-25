北韓中央通信社（KCNA）報導稱中國本週將派高階代表團訪問北韓，美國、日本、南韓政府負責北韓事務代表今天通話討論相關動向。

南韓外交部表示，朝鮮半島和平交涉本部長金健今天上午與美國國務院北韓特使金星容（Sung Kim）、日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕通話，商議中國使團訪北韓、北韓戰勝節（韓戰停戰70週年）相關動向。

北韓中央通信社24日報導，中國共產黨中央政治局委員李鴻忠將參加戰勝節慶祝活動，這也是北韓在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後關閉邊界以來，首個公開的外賓官方訪問。

美日韓先前持續要求與北韓交好的中國政府在敦促北韓非核化上扮演建設性角色，這次通話討論中國使團訪北韓相關議題，可能論及對中國的態度評價。南韓外交部新聞稿中也表示，3國將持續緊密合作，讓北韓了解到發展核武、飛彈並無益處。

3方代表也就北韓24日深夜發射短程彈道飛彈的挑釁行動表達譴責，指這種行為明確違反聯合國安理會決議，威脅區域及全世界的和平穩定。

南韓合同參謀本部24日晚間11時55分和25日午夜，偵測到北韓從平壤附近地區向東海發射2枚彈道飛彈，飛彈都飛行約400公里後才墜海，當局仍在分析相關數據，並密切監視北韓後續動態。（編輯：張芷瑄）