中颱杜蘇芮持續增強，中央氣象局昨已發布海警，預計今下午發布陸警，菜價變動引起民眾關注，李姓蔬菜業者表示，受南部午後雷陣雨影響加上颱風消息，菠菜漲最兇，從每台斤120元漲到每台斤200元，其餘葉菜類平均漲5到10元。

李姓蔬菜業者表示，受到前幾日南部午後雷陣雨影響，以及各地天氣炎熱，加上近日颱風逼近消息，蔬菜從上周就陸續漲價，其中，菠菜漲幅最兇，從批發價每台斤120元漲到每台斤200元。

李姓蔬菜業者分析，現在的菠菜都是高山產的，單價本來就比較高，加上現在不是盛產期，高山又不時降雨，送來的菜易有水傷，像今日拍賣7組貨，只有1組能用，漂亮完整的菜數量少。

李姓蔬菜業者也說，其他菜種部分，像高麗菜從每台斤20到30元，漲至每台斤45元，空心菜、青江菜也從每台斤40元漲至每台斤50元，而當季盛產的白莧菜也從往年每台斤20元漲至每台斤45元，若不計波動較大的菠菜，葉菜類平均漲5到10元。

李姓蔬菜業者說明，颱風動向還未明朗，若按照現在氣象局預估走勢，沒有太大變動下，明後天菜價應會持平或下降，因為菜價波動主要看中南部產地是否有大風大雨，會在持續觀察注意。