2023金恩盃女子團體網球賽亞洲／大洋洲區25日中華隊小組賽第2場迎戰大洋洲隊，繼續由詹皓晴擔任開路先鋒把關第1點單打，比賽地點馬來西亞吉隆坡天氣炎熱潮濕，對於選手奮戰是一大考驗，連兩天出賽的詹皓晴身體也出現一點狀況，比賽中申請過傷停治療，經過3盤苦戰，6比2、5比7、5比7落敗，中華隊暫時陷入總比分0比1落後。

24日首日賽程大會官網在中華隊和新加坡隊的對抗中，一開始僅放上前兩點中華隊勝出的比賽數據，並未即時放上第3點雙打數據，過了許久才補上，25日則是賽前就完整放上中華、大洋洲3點賽事排點，詹皓晴除了負責此役第1點單打，也會和姊姊詹詠然擔綱第3點雙打，謝淑薇此役則是休兵，第2點單打中華隊仍是由李珮琪出賽。

詹皓晴面對的大洋洲對手艾琵莎（Violet Apisah），去年金恩盃與中華隊一戰在第2點擊敗過當時代表參賽的台灣選手楊亞依，因此儘管沒有世界排名，仍是不容小覷，而詹皓晴從2015年起近9年，包括今年共有4年（2017、2019、2022、2023）每年球季只打1場單打，為了金恩盃幫助中華隊，連續兩天都在單打出賽。