中共中央政治局周一召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，由中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，要積極擴大大陸國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，大陸將實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合。

大陸提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，更發揮大陸政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發行和使用，以制定促進民間投資的政策措施，紮實推動經濟高質量發展。

裕隆集團旗下金融事業裕融周二除權息交易首日，每股配發現金股利5.6元、股票股利1元，合計派利6.6元，創歷年次高，8月25日發放現金股利；除權息後參考價為188元，周二盤中最高來到194.5元，上漲6.5元或3.45%，完成填息僅差0.1元。

裕融今年上半年營收201.63億元，年增16.25%；上半年稅後純35.36億元，每股盈餘6.27元，年增超過二成。

三陽周二除息交易首日，每股配發現金股利1.8元，8月30日發放現金股利；除息後參考價為75.3元，外資重返買超下，周二股價開盤後順利完成填息，周二盤中最高達79.5元，上漲4.2元或5.57%。

三陽工業(2206)六月銷售2萬5126台、市占率37.5%，連續14個月坐穩單月銷售冠軍。三陽上半年13萬9152台，市占達38.3%，年增3.5個百分點。三陽累計上半年營收為327.2億元，年增38.67%。

中華周一公告，公司部分資訊系統遭到惡意攻擊，目前正積極進行復原，對公司營運影響尚在釐清中，後續視情況更新訊息。

中華表示，自偵測到部分資訊系統遭到惡意攻擊，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，並與外部資安專家協同處理。中華於查知網路異常狀態後，立即啟動資安相關防禦機制與應變作業，並進行復原工作，公司將持續提升網路與資訊架構之安全管控，以確保資料安全。

中華周一股價創下2個月低點，不過外資持續買超加持，周二股價翻紅力漲4%以上，重返5日線上。