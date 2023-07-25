2024總統大選備受各界關注，有「前總統馬英九好友」之稱的律師陳長文，近期就建議國民黨總統參選人、新北市長侯友宜應該要發起「政黨輪替大聯盟」。對此，媒體人韋安痛批，距離投票日還有近半年，侯友宜的支持度還有成長空間，所以陳長文的建議根本是「戰略自殺，情緒勒索」，侯要有勇氣說不。

陳長文日前投書媒體呼籲，侯友宜不該把勝選擺在政黨輪替之上，並應宣布發起「政黨輪替大聯盟」，此外，陳還批評侯辦執行長金溥聰戰略錯誤，讓侯失去感動選民人心的力量。而侯辦回應，723全代會後沒有換侯、柯侯配的可能，侯友宜會團結所有能團結的力量下架民進黨。

「國民黨若不追求勝選，何必還要提名總統候選人？」韋安昨（24）日在臉書發文表示，未來在野力量有可能合作，但政黨推出的總統候選人，若是不以取得勝選為目標而努力，根本就是未戰先降。他提到，民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲的支持度，在半年前還是第3名，當時大家覺得他毫無機會，但柯堅持選到底，且不當別人的副手，給選民看見他要贏的決心，結果現在成了第2名，不只有勝選可能，還有籌碼來談聯合政府。

韋安指出，現在侯友宜的支持度雖然是第3名，但他才剛被國民黨正式提名，且離投票日還有近半年，可以努力衝刺。他也直言，提出「政黨輪替大聯盟」，等於宣告不一定為了要贏，只要能達成政黨輪替的目標就好了，這根本是戰略自殺，面對這種道德綁架，侯友宜要有勇氣說不。