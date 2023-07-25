颱風環流繞過整個台灣島，再經台灣海峽的狹管效應集中，明天白天金門就會出現強勁陣風。(圖／金門氣象站提供)

中颱「杜蘇芮」來勢洶洶，各國預測之行經路線均直撲金門而來，氣象站預估明(26)日白天金門就會出現平均風速達6級以上、陣風8-9級以上的強勁風，暴風圈則預計於27日下午15時抵達金門。港務處也於稍早宣布，小三通客船金門往返五通、石井航線自7月26日至27日全天候停航，7月28日視颱風動態，再行公告。

金門氣象站指出，明天杜蘇芮颱風雖然離金門還很遠，但颱風的環流繞過整個台灣島，再經台灣海峽的狹管效應集中，以致於明天白天金門就會出現相當強勁的風，平均風達6級以上，陣風也將達8~9級以上，暴風圈預計於27日下午15時抵達金門，28日下午14時才會離開。因颱風路徑依然有其不確定性，請民眾隨時注意預報資料並做好防颱準備。

金門縣港務處今天上午也召開杜蘇芮颱風緊急應變會議，會中指出，因受颱風影響，經與陸方確認，小三通客船因應提早避颱作業，自今日起往返石井航線停航，明天起至27日則是金門往返五通、石井航線全天候停航，7月28日視颱風動態，再行公告。

至於台金空中交通方面，昨天開始已有不少到金門旅遊的民眾因杜蘇芮颱風攪局提早結束行程返台「避難」，機位班班客滿、補位人數也越來越多。金門航空站表示，目前的所有班機起降仍一切正常，但隨著颱風的逼近，26日傍晚開始可能就會受到影響，仍得視颱風的最新動態而定。提醒搭機民眾，密切注意航空公司發布的最新航班訊息，預作行程規畫。