美國舊金山警方當地時間周一（24日）下午，叫停了推特（Twitter）總部大樓外部標誌的拆卸工作，原因是起重機堵塞了交通。

據美國媒體《商業內幕》網站報導，推特老闆馬斯克於24日宣布更換推特標誌，熟悉推特的相關人士表示，員工對此次拆卸標誌的行為並不知情。

舊金山警察局透露，起重機在街道上拆除推特總部大樓外標誌時，未經報備造成交通堵塞，目前警方確認此項工作不涉及犯罪行為。推特相關人士拒絕就此事評論。