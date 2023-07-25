國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰25日接受〈蘭萱看世界〉廣播節目專訪。（摘自觀點YouTube）

國民黨在723全代會後定於一尊，全黨支持總統參選人侯友宜，後續民調變動也備受期待，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰25日接受專訪，表示對於藍軍歸隊，「不敢講信心，前面節拍亂了，現在步步為營」，金也強調，不可能由國民黨當副手，泱泱大黨要有黨格、黨魂。另民眾黨總統參選人柯文哲日前提出的聯合內閣，金也痛批「這樣就沒有下架民進黨啊」。同時反擊陳長文的「將侯勝選擺在政黨輪替之上」言論是扣帽子，講歪理。金強調「侯友宜就等於國民黨。」

金溥聰今天接受〈蘭萱看世界〉廣播節目專訪，坦言，藍軍歸隊他不敢講信心，因為前面節拍亂了，現在就是步步為營，讓老百姓了解侯友宜是怎麼樣的人，未來就是中南部勤走，發揮草根的本土魅力。

金接著現階段勁敵柯文哲，金說，柯文哲沒有區域立委候選人，是柯最大的弱點，柯文哲因為臨場反應，且媒體對柯已經免疫了，柯講錯話只要道歉，前言不對後語，今天講東明天講西，也沒人跟他計較。

金溥聰另點出，有人（陳長文）拿大帽子說，把侯友宜的輸贏大於政黨輪替與國家前途，這是歪理，侯友宜等於國民黨，國民黨執政等國家走上正道，柯文哲講聯合大內閣，說到時候民進黨他也可以接受。民眾到底要信任國民黨候選人執政把台灣帶向更好？或信任柯文哲所說不排除讓民進黨執政，那民進黨就沒有被下架啊。

主持人接著問，倘若一個月後，侯友宜民調沒有上升，甚至發生棄侯保柯怎麼辦？金說，打仗的人絕對不去想這個事情，「我最壞的打算就是挺著胸膛躺下去，步步為營，哀兵必勝」，就跟球賽一樣，政治選舉都是在最後一個月出現局勢大轉變，喊時限都是不切實際的。不過金也重申，不可能國民黨作副手，一個堂堂大黨，要有黨格黨魂。

金說，接下來的目標就是，侯友宜怎麼把民調拉起來，讓大家更認識他，侯友宜現在的形象是模糊的，不是每個都知道他是什麼樣的人，他是做事認真徹底的人，可以在刑警30幾年生涯，遠離酒色財氣，他可以在那麼年輕就當上警政署長的原因。

金說，侯友宜當過警大校長，也有博士學位，而且是實務派的博士學位，他是實在腳踏實地做事的人，這幾年台灣都是精英的總統，侯友宜接地氣的優點現在是是模糊，民進黨原本很怕侯友宜，因為他擁有藍軍基礎支持，在往外擴吸引中間選民，因為民進黨一項善於挑起省籍，外省的仇恨，要在侯友宜身上貼標籤絕對貼不到。