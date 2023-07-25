葉姓雇主情緒失控，駕駛怪手砸毀移民署公務車。（翻攝記者爆料網）

移民署北區事務大隊新北市專勤隊科員4名科員24日下午，前往五股區中興路三段查緝逃逸移工，葉姓雇主為掩護移工離開，持短刀、石塊作勢攻擊專勤隊科員，甚至操作怪手砸毀移民署公務車，衝突過程中，2名科員受到輕傷，警方依現行犯逮捕葉男，訊後毀損、妨害公務、傷害、妨害自由罪移送偵辦。

移民署新北市專勤隊指出，因接獲檢舉，24日下午派員前往新北市五股區某資源回收廠查緝逃逸移工，葉姓雇主自知將遭高額裁罰，突然情緒失控，加上為掩護移工離開，朝4名專勤隊科員丟擲石頭。

當科員們退後至安全距離警戒時，葉男駕駛怪手，砸毀移民署公務車，整輛車宛如一堆廢鐵，科員持手機蒐證，並打電話報警。葉男怒氣沖沖，嘴裡直說「你們有無搜索票？」專勤隊科員好言勸說，但葉置之不理，還手持刀械，作勢攻擊，科員嚇得不停閃躲。

專勤隊會同蘆洲警分局依法逮捕偵辦，專勤隊2名科員衝突時受傷，就醫後已無大礙，並對葉提出傷害告訴，另依法向警方告發葉男妨害公務、毀損、恐嚇及殺人未遂等罪嫌。

新北市專勤隊表示，依《移民法》第67條，移民署執行職務人員於執行查察職務時，得進入相關之營業處所、交通工具或公共場所，並得對下列各款之人查證其身分。

移民署強調，查緝非法外來人口是移民署法定職責，將持續嚴正執法，對於任何挑戰公權力及攻擊執法人員之行為，必定依法究辦。