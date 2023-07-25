獨》牛角代理商女總裁拍影片信心喊話 員工轟：騙很大

代理日本牛角燒肉的「捷利國際餐飲集團」，旗下8個品牌、全台30家門市，無預警倒閉。員工向本報爆料，母集團「五互集團」捲入不法吸金案，女總裁陳秋白14日拍片指出，集團市值達4.3億元，還信心喊話「不會逃避」，未料昨卻兩手一攤「無力籌措資金繼續營運」，而目前捷利盧姓董座也神隱，讓員工痛斥騙很大，真是無良。

員工向本報爆料，昨天五互集團女總裁陳秋白與幹部視訊會議證實，公司無力籌措資金繼續營運，被迫必須結束營業。（民眾授權提供）

代理日本牛角燒肉的「捷利國際餐飲集團」，旗下8個品牌、全台30家門市，無預警倒閉。（擷取自捷利官網）

女總裁陳秋白14日拍片指出，集團市值達4.3億元，還信心喊話「不會逃避」。（民眾授權提供）

該集團員工獨家提供本報影片，7月14日當天陳秋白錄製給集團員工的一段影片，她提到，致上最深的歉意，「我來遲了，能理解，也能體會，這段期間不確定性跟壓力造成大家困擾，對此我深感抱歉，我跟大家保證，我不會逃避也不會放棄，大家一起辛苦經營26年的公司」。

陳秋白表示，藉此說明，公司正在採取的應對措施，並穩定公司內部運轉及客戶的信心，這段時間她跟高階主管在努力進行公司的重整工作，專注於集團有效資產的重整和盤點，這包括集團以及各轉投資事業的資產、土地，目的就是要擬定套完整的還款計畫。

陳秋白指出，五互集團、餐飲事業、禮儀事業等總計15筆資產、總市值4.3億元，正全面盤點有效資產，包括集團及各轉投資事業資產市值評估，這將有助於建立還款計畫和恢復資金的流動性。

此外，陳秋白還提到，將推出新型消費事業並創造營業獲利，與合作夥伴捷利通公司將負責推出100％符合規範的消費型商品，和捷利餐飲的加盟事業，這將為公司帶來新的發展機遇和營收來源。

陳秋白說，衷心請求大家給公司3年時間，逐步解決現有問題，「有人擔心3年是否足以還清錢，我必須誠懇地說，我不敢保證，但我一定會全力以赴」，盡最大努力達成公司對大家的承諾，相信能克服並走出困境。

未料，時隔不到1個月，昨天陳秋白就與幹部視訊會議證實，五互公司及龍海公司在民國112年7月3日遭檢調機關實施搜索，並凍結扣押公司資產、現金及帳戶存款，在此嚴峻狀況下，公司無力籌措資金繼續營運，被迫必須結束營業，本公司對於因而牽累的同仁及客戶，深感萬萬分的歉意。

員工痛批，陳秋白從頭到尾都在騙，滿滿的話術，平常這麼能言善道，昨天視訊會議卻照稿念，公司說倒就倒，根本不顧員工及客戶的死活。另名員工透露，昨天下午3點多才臨時被告知「明天不用來上班」，今早則到公司善後，準備後續籌組自救會爭取權益。