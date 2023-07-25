青蔥怕水，只要下雨青蔥就會全數泡湯，因此農民搶收所有可採收的青蔥，防止青蔥泡湯。（本報資料照片）

杜蘇芮颱風持續增強，且逐漸接近南台灣，許多農民擔心「掃到颱風尾」搶收各類蔬菜，以彰化溪湖果菜市場來說，平日成交量維持6、70公噸左右，但今天交易量已突破104噸，不過整體均價在26.1元，基本持平，溪湖果菜市場總經理徐鉦傑表示，颱風短期漲勢都正常，消費者不用恐慌忙著囤積。

杜蘇芮颱風來勢洶洶，菲律賓氣象單位已將杜蘇芮颱風正式升級為「超級颱風」，溪湖果菜市場25日的蔬菜交易量創7月新高，以高麗菜、花椰菜、花胡瓜為大宗，不過交易量多但成交價格基本持平。

攤開溪湖果菜市場過去一個月的資料來看，日平均總成交量在6、70公噸左右，市場表示，颱風農民搶收容易泡爛的葉菜類和瓜果類，其中以高麗菜最多，占據總交易量的3成左右，價落在每公斤27.1元，與前幾天27.8、26.6、26.2相比基本持平。

另外像是小黃瓜的成交量也增加，但價格仍維持每公斤65元，而民眾最擔心的青蔥部分，原本每公斤50元，則是悄悄上漲到每公斤78.6元，主因是青蔥怕水，只要下雨青蔥就會全數泡湯，因此農民搶收所有可採收的青蔥，防止青蔥泡湯。

溪湖果菜市場總經理徐鉦傑表示，颱風前短期的漲勢都屬正常，市場成交價格持續穩定，呼籲消費者不用恐慌忙囤積，他強調國內菜價反而受極端氣候影響較大，連續幾日大熱天緊接著下雨，反而比颱風慘，這波菜價仍需等到颱風是否入台，才會知道影響。