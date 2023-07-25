「黑人」陳建州因不滿被大牙指控性騷，火大提民事訴訟求償1000萬元，昨大牙透露黑人夫婦撤告，本以為事情告一個段落，想不到黑人夫婦改向北檢提起妨害名譽告訴，大牙得再度承受官司壓力。對此，第一個掀起演藝圈MeToo運動的女星黃云歆不捨大牙的遭遇，留言替女方打氣。

大牙24日下午在臉書表示，她是MeToo運動裡第一位被起訴的受害者，因承受巨大的壓力，「吃不下飯、睡不著覺 ，必須求助身心科和心理諮商」，事先並不知道揭開傷疤需承擔這麼多壓力，連不認識的人都替她擔心，但大牙相信「事實是不容挑釁」，眼見黑人改提刑事告訴，大牙透過經紀人表示：「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應，各位媒體先進辛苦了，謝謝。」

第一個挺身揭發許傑輝、帶動演藝圈MeToo運動的女星黃云歆，留言為大牙送暖：「好好恢復原本的步調，好好生活、好好諮商，找回睡覺和吃飯的能力，我愛妳。」而風波期間，黃云歆私下約大牙、小嫻敘舊，更透露每周都去找大牙，關心她有沒有好好吃飯，雖然總會聽到「我沒事，不要擔心」，但大牙一天比一天消瘦，身心確實受影響，讓她感到不捨。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。