有一名70歲的老婦，本身有高血壓、高血脂與中風病史，平常藥物都規律服用，但近幾個月，常頭暈、全身無力，短短1個月內暴瘦近10公斤，到醫院檢查發現是「甲狀腺亢進」作祟，後經定期門診追蹤，體重逐漸回升。

柳營奇美醫院內分泌新陳代謝科醫師陳家禎指出，根據健保署的資料統計，甲狀腺亢進的發生率約為千分之一，盛行率約為1至2％，而其中又以女性為大宗，許多甲狀腺疾病常伴隨遺傳史，家族成員中若有遺傳性甲狀腺亢進，發病率會比一般人高出6至9倍。

陳家禎提到，甲狀腺機能亢進常見的症狀包括緊張、流汗、疲倦、心跳快速、心律不整、體重下降、時常感覺燥熱與腹瀉等。長期未治療的甲狀腺亢進可能造成心臟衰竭、骨質疏鬆、眼睛病變等，嚴重的話甚至會死亡。

目前甲狀腺亢進的治療方式，包含藥物治療、放射碘治療及手術切除甲狀腺，目前藥物治療為台灣最常見的方式，一般而言控制上並不困難，但藥物使用須注意罕見且嚴重的中性球減少症與肝臟相關的副作用。部分病人也未必需要一輩子使用藥物，在控制良好與抗體陰性的情況下，也可與專科醫師討論停藥的可能性。

陳家禎說，甲狀腺亢進的病人需要特別注意飲食，應盡量避免高碘食物，如海藻類與海產類，患者本身也可改用無碘鹽進行烹調，因此當民眾出現類似症狀或家中有人有甲狀腺相關疾病時，需特別注意甲狀腺功能異常的可能性並盡早就醫檢查。