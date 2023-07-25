為了解雲林縣麥寮工業港拋沙工程對周遭環境與漁港影響，立委陳椒華25日邀集漁業署、工業局、漁民團體等相關單位，於台西鄉舉行協調會，會中決議，將針對有才寮大排、舊虎尾溪出海口淤積問題，請雲林縣政府向主計處申請清淤計畫，工業局、水利署及漁業署協助提供清淤相關經費。

陳椒華接獲台西漁民陳情，指麥寮工業港「抽沙養灘」計畫，造成舊虎尾溪及有才寮大排出海口不斷淤積，恐導致牡蠣養殖區縮小、影響文蛤養殖戶抽取乾淨海水、不利漁船航行，25日陳椒華等人前往有才寮大排出海口與台西漁港會勘，隨後於台西鄉安海宮活動中心舉辦協調會。

「雲林淺海養殖協會」總幹事林家安表示，有才寮大排水門與舊虎尾溪、台西以南漁港淤砂嚴重，有必要全面檢討海岸安全相關問題。目前六輕監督委員會研究報告為台塑自行委託學者研究，制度應調整。另外，雲林台西海岸觀光產業10多年來沒有建設，以致長期停擺，須設法改善。

「雲林牡蠣養殖發展協會」代表邱俊壹說，雲林海岸因麥寮工業港被編列為工業區用地，嚴重影響海岸產業發展、勞動補助權益，希望能解編重新檢討。相關單位應重視漁場維護、考量環境保護、重新審視國土規畫合理性，雲林海岸並非工業港私有，環評要經得起公眾檢驗，切勿犧牲海岸安全。

協調會最後決定，請工業局基於目的事業主管機關角色，於1個月內輔導麥寮港公司，就養灘部分提出麥寮港環評書件變更。針對有才寮大排及舊虎尾溪出海口淤積問題，請雲林縣政府向主計處申請清淤計畫，並由工業局、水利署及漁業署協助提供清淤相關經費。

另外，台西港及有才寮大排1級海岸保護區的堤防養護及維修，請水利署與營建署進行檢討維護。台西鄉工業區的漁民承租、發展觀光及工業區解編，由工業局及雲林縣政府研議，將擇期再召開協調會。