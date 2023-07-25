57歲董至成2018年離開主持12年的節目《綜藝大集合》，把演藝事業轉往大陸，後來遇到疫情，加上大陸政策影響，董至成發展不如預期，最後回到台灣，並投資副業賣水餃。董至成過去被問到大陸演藝事業時，他無奈說：「要看容不容得下我吧」，不過他已悄悄到大陸試水溫，會再做抖音、直播回鍋。

董至成曾大動作宣告赴陸發展，可惜星途不順，最後回到台灣，並投資副業賣水餃，但水餃業績不好，讓董至成苦嘆錢難賺，而董至成過去被問到大陸演藝事業時，他無奈說：「要看容不容得下我吧」，根據《三立新聞網》報導，現在他有機會再回大陸發展，且董至成已悄悄到大陸試水溫，會再做抖音、直播回歸。

董至成說，大陸經歷這3年的疫情，經濟狀況改變很多，拍片資金也被大砍，「反而是做抖音、直播，就有人送禮物」，表示一天可以賺3、400塊人民幣，「吃吃喝喝也夠啦」。

現在董至成接代言、活動和通告，也積極籌備網路節目，要朝Youtube頻道發展，董至成進一步透露，他剛接到百萬瘦身代言，表示自己從88公斤瘦到74公斤，在飲食、運動雙管齊下，瘦得很健康，還說原本的高血壓藥也不用再吃。