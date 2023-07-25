羅技說，預計上半財年銷售將在18.75億至19.75億美元之間，高於此前預測的18億至19億美元區間。該電腦周邊大廠還預估全財年銷售將為38億至40億美元之間。

羅技還說，第一財季(4~6月)銷售為年減16%，至9.74億美元，表現優於分析師預期。同時，非GAAP的營業利為1.09億美元，也優於預期。

在新冠疫情期間，由於居家辦公的趨勢，讓羅技當時迎來一陣順風。羅技此前也一直在為今年的低迷景氣做準備。該公司產品包括滑鼠、行動喇叭、網路攝影機等。

在經濟景氣低迷的時期，消費者和企業都在削減支出，也會影響到羅技業績。

除了消費性電子產品的低迷，羅技也在應付人事挑戰。掌舵10年的執行長Bracken Darrell在上個月離職，前往北臉(North Face)品牌和Vans布鞋的母公司VF公司擔任財務長。而羅技至今仍然在找尋CEO繼任人選。

羅技在去年已經裁員約300至7400人，試圖壓低成本。